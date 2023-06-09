Глава Офісу президента закликав українців не ігнорувати тривоги та не знімати роботу ППО.

У Києві та кількох областях України було оголошено повітряну тривогу.

У моніторингових чатах аовідомляється про рух "шахедів" на столицю з півночі, а також на Полтавщину.

Глава Офісу президента закликав українців не ігнорувати тривоги та не знімати роботу ППО.

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Крім того повідомляється, що ніч буде важкою - "шахеди" запущені з Півночі, літаки Ту-95 йдуть на пускові рубежі до Каспію, скоріше за все буде комбінована атака.

1:11. Попередньо були пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95МС з Каспійського моря. Літаки залишають район пусків.

1:45. Повітряна тривога поширилась на всб територію України.

Атаки РФ на Україну - деталі

Російська Федерація 8 червня завдала ракетного удару по Уманщині. В результаті атаки постраждали люди, стан двох постраждалих - важкий.

Вночі 6 червня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, у Києві відпрацювала ППО. Тоді сили ППО знищили 35 з 35 крилатих ракет, якими росіяни атакували Україну.