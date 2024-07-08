Масштабна атака на Україну: Зеленський розповів перші подробиці та показав фото

Було пошкоджено дитячу лікарню / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Російські окупаційні війська сьогодні знову масовано атакували ракетами Україну. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під ударом опинились різні міста - Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Як повідомив у Telegram очільник держави, ворог застосував понад 40 ракет різних типів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. 

"Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - наголосив український лідер.

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Ракетна атака на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни в понеділок удень, 8 липня, завдали ракетного удару по Києву, є "приліт" і багато постраждалих. За попередніми даними, загинули п'ять осіб.  Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит". Згідно з попередньою інформацією:

  • у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;
  • в Голосіївському уламки впали неподалік житлового будинку;
  • у Дніпровському горіли уламки у житловій забудові
  • у Дарницькому районі пошкодження зазнав приватний будинок;
  • у Деснянському районі загорівся будинок.

За словами Кличка, постраждали 11 людей у різних районах Києва, 8 з них госпіталізували. 

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