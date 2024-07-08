Масштабна атака на Україну: Зеленський розповів перші подробиці та показав фото

Ворог застосував понад 40 ракет різних типів.

Російські окупаційні війська сьогодні знову масовано атакували ракетами Україну. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під ударом опинились різні міста - Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Як повідомив у Telegram очільник держави, ворог застосував понад 40 ракет різних типів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.

"Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - наголосив український лідер.

Відео дня

Ракетна атака на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни в понеділок удень, 8 липня, завдали ракетного удару по Києву, є "приліт" і багато постраждалих. За попередніми даними, загинули п'ять осіб. Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит". Згідно з попередньою інформацією:

у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;

в Голосіївському уламки впали неподалік житлового будинку;

у Дніпровському горіли уламки у житловій забудові

у Дарницькому районі пошкодження зазнав приватний будинок;

у Деснянському районі загорівся будинок.

За словами Кличка, постраждали 11 людей у різних районах Києва, 8 з них госпіталізували.

Вас також можуть зацікавити новини: