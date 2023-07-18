За життя 26-річної Ірини Шевченко кілька місяців боролися лікарі.

У лікарні померла одна з дев'ятнадцятьох постраждалих внаслідок російського удару по Умані 28 квітня. Як зазначив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, 26-річна жінка стала 24-ою жертвою ракетної атаки

"24 життя забрала російська ракета, випущена по багатоповерхівці Умані 28 квітня. У лікарні померла 26-річна Ірина Шевченко", – написав він.

Голова ОВА уточнив, що весь цей час Ірина перебувала в лікарні.

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"Медики боролись за її життя після осколкового поранення. П'ять операцій... Та на жаль. Співчуття рідним", – додав він.

Удар по Умані 28 квітні - це треба знати

Вранці 28 квітня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Було випущено 23 ракети та два дрони.

Дві ракети не вдалося збити силам протиповітряної оборони. Одна з них влучила у багатоповерхівку в Умані, внаслідок чого загинули 23 мешканці (серед них – шестеро дітей). Однією боєголовкою росіяни вбили тієї ночі одразу три покоління родини.

Під час атаки 19 людей постраждали (з них дев’ять було ушпиталено). В області оголошували триденну жалобу за загиблими.

Під час атаки було повністю зруйновано 14 квартир, ще 14 – в аварійному стані.

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