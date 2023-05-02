Ще стільки ж квартир перебувають в аварійному стані.

Внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в місті Умань Черкаської області повністю зруйновано 14 квартир, ще 14 – в аварійному стані.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його інформацією, у пошкодженому будинку всього 99 квартир, з них повністю зруйновано – 14, ще стільки ж перебувають в аварійному стані.

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Табурець зазначив, що станом на зараз з проханням про переселення звернулися 26 людей. Їх поселили у соціальні готелі, які були раніше підготовлені для внутрішньо переміщених осіб.

"Для них створені повноцінні умови квартирного типу, надана відповідна побутова техніка, їх забезпечено продовольчими товарами", - сказав очільник ОВА.

Також він заявив, що наразі спеціалістами з Києва проводиться експертиза будинку, у який влучила ракета. Вони визначатимуть, чи підлягає він капітальному відновленню, чи його потрібно буде знести.

За словами голови Черкаської ОВА, родичам загиблих виплатять по 100 тисяч гривень допомоги, а постраждалим – по 50 тисяч. Відповідні рішення ухвалила місцева влада.

Табурець додав, що наразі в лікарнях залишаються троє постраждалих, одного з яких перевезено до київської лікарні.

Ракетний удар по Умані: що відомо

Вранці 28 квітня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні – було запущено 23 ракети та два дрони, 21 ракету збила протиповітряна оборона. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Умані Черкаської області. Внаслідок цього загинули 23 мешканці будинку, серед них – шестеро дітей. 19 людей постраждали, дев’ятеро з яких госпіталізували.

В області було оголошено триденну жалобу за загиблими.

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