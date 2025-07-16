Двоє працівників дістали важкі опіки.

У ніч на 16 липня росіяни масовано атакували Вінницю, внаслідок дронового удару було пошкоджено завод польської компанії Barlinek, є постраждалі у важкому стані. Про це повідомив у соцмережі X глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Як написав Сікорський, керівник заводу повідомив йому, що "удар був навмисним і здійснювався з трьох напрямків". Унаслідок атаки є постраждалі, зокрема двоє з важкими опіками.

"На місці події працюють українські служби, включно з нашим консульством. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", - підкреслив глава МЗС Польщі.

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Barlinek Group спеціалізується на виробництві дерев'яних підлогових покриттів. Завод Barlinek у Вінниці експортує паркетну дошку в понад 50 країн світу.

Нічна атака росіян

У ніч з 15 на 16 липня росіяни масовано атакували Вінницю, внаслідок чого в місті є влучання в цивільну інфраструктуру, 8 людей травмовано, 5 - з опіками.

Крім того, російські окупанти завдали наймасованішого за час війни повітряного удару по Кривому Рогу. На місто летіли "шаhedas" і ракета, внаслідок чого там прогриміла серія вибухів.

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