Місцева влада повідомила, що наслідки удару активно усуваються, в місті вже відновили електропостачання, вода також є.

Вночі російські окупанти завдали наймасованішого за час війни повітряного удару по Кривому Рогу. На місто летіли "шахеди" та ракета, внаслідок чого там пролунала серія вибухів.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. "Такого ще не було. Балістична ракета і 28 "шахедів" одночасно", - поділився він.

За його даними, зруйновано промислове підприємство. "Без втрат, персонал перебував в укриттях. Але на жаль постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя", - зазначив він.

Відео дня

Пізніше Вілкул додав, що в області та в небі над Криворіжжям працювала протиповітряна оборона, внаслідок чого було збито 16 ворожих БпЛА.

"Але внаслідок наймасовішої з початку війни атаки на місто - балістична ракета і 28 "Шахедів" одночасно - були і численні влучання", - зазначив він.

За його даними, на місце ударів були спрямовані всі оперативні та комунальні служби.

"До 04:45 всі пожежі було ліквідовано. На ранок, крім кількох абонентів, відновлено електропостачання. Вода також є", - підкреслив Вілкул і додав, що в місті також працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи.

Нічний удар по Україні

З ночі окупанти почали атакувати Україну "Шахедами" і ракетами. Під удар потрапили кілька міст. Зокрема, прильоти зафіксовані у Харкові, Одеській області, Вінниці, де на даний час вже відомо про 8 постраждалих, та Кривому Розі.

Відомо, що внаслідок атаки дронів у Ізмаїльському районі Одещини уражено інфраструктурний об'єкт. Там виникла пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: