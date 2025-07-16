Росіяни вночі масовано атакували Вінницю, внаслідок чого у місті є влучання у цивільну інфраструктуру, також є поранені.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов. "Ворог вночі атакував Вінницю. Є інформація про влучання та 4 постраждалих. Всі служби працюють, людям надається необхідна допомога", - повідомив він.

Крім цього станом на зараз відомо, що внаслідок атаки на Харків постраждало троє людей.

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Також росіяни атакували Ізмаїльський район "Шахедами". За даними районної держадміністрації, уражено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа, ДСНС бореться з вогнем. Постраждалих немає.

Серйозного удару росіяни завдали по Кривому Розі. "Такого ще не було. Балістична ракета і 28 "шахедів" одночасно", - поділився мер міста Олександр Вілкул.

За його даними, зруйновано промислове підприємство. "Без втрат, персонал перебував у сховищах. Але на жаль постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя", - зазначив він.

Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. "Дуже швидко не буде", - попередив Вілкул.

Він додав, що у місті є декілька пожеж і зараз відбувається їхня локалізація.

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