За даними Малашка, відомо про 17 постраждалих унаслідок удару.

Російські окупанти випустили шість ракет по Запоріжжю 22 березня, повідомив в ефірі телемарафону керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Підступного удару було завдано шістьма ракетами. У цю будівлю потрапила одна ракета. Проводиться аварійно-розшукова операція", - сказав він.

За даними Малашка, відомо про 17 постраждалих унаслідок удару. Водночас секретар Запорізької міськради Куртєв заявив напередодні, що у лікарнях вже 25 людей, одна людина померла від отриманих травм.

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Малашко вважає, що кількість постраждалих ще не остаточна, оскільки під час перерви у будівлях знаходились люди.

Також голова Запорізької ОВА зауважив, що вибухи прогриміли уже під час повітряної тривоги. Інформації про те, які ракети росіяни застосували для завдання удару, поки немає.

Удар по Запоріжжю 22 березня – що відомо

Близько опівдня 22 березня російські терористи вчергове обстріляли Запоріжжя, під вогонь потрапили цивільні будинки та острів Хортиця.

Ракети влучили у дев’ятиповерхівки. Є руйнування будівель. На місці працюють рятувальники.

За інформацією міськради, унаслідок рашистської атаки постраждало вже 25 осіб, серед них є діти. Три людини у важкому стані. Одна людина померла від отриманих травм.

Це не перший навмисний обстріл окупантами цивільної інфраструктури Запоріжжя. Остання атака РФ по міській багатоверхівці сталась 2 березня і забрала життя 13 людей. У результаті влучання ракет С-300 було зруйновано понад 10 квартир з 2-го по 5-й поверхи.

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