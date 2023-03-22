За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини - у важкому стані.

Відомо вже про 18 постраждалих унаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків у Запоріжжі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Сьогодні кляті рашистські тварюки серед білого дня атакували наше мирне місто. Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев'ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років)", - повідомив він.

Він зазначив, що 11 дорослих госпіталізовано: з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро - у середньому. Ще п'ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. "Дітей зараз везуть до медичних закладів", - додав Куртєв.

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ОНОВЛЕНО 14:00. На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула, уточнив Куртєв. За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини - у важкому стані, 19 - у середньому, 3 - у легкому (з них двоє дітей).

Удар по Запоріжжю - що відомо

Близько опівдня сьогодні, 22 березня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя, під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та острів Хортиця. Дві російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку в Запоріжжі.

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