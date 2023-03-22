Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи струсонули регіон одразу після оголошення повітряної тривоги.

У Запоріжжі в середу, 22 березня, після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Наразі деталей того, що це було, - "приліт" чи робота ППО - немає.

Як свідчить мапа повітряних тривог alerts.in.ua, наразі сирени виють лише у Запорізькій області, по решті регіонів після 11:00 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав:

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"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!".

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що у Запоріжжі пролунав один вибух. Після 11:31 з'явилася інформація від місцевих тг-каналів, що місто струсонула нова серія вибухів.

У Запорізькій ОВА закликали зберігати інформаційну тишу, не розповсюджувати фото- та відеоматеріали - надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України.

Оновлено 11:55. Під ворожим вогнем — житлові будинки та острів Хортиця, повідомляють в ОП.

Оновлено 12:45. Як повідомили у Запорізькій ОВА, атака Росії на Запоріжжя продовжується. Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста.

Кадри наслідків удару росіян по місту публікує "Суспільне", там ракета влучила у житловий будинок. Інформації про жертв та постраждалих на цей час немає.

Масштабна повітряна тривога в Україні 22 березня

Ранок середи, 22 березня 2023 року, для всіх регіонів України почався з масштабної тривоги. Вся карта нашої країни "почервоніла".

Про причину масштабної повітряної тривоги повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн". Це - злет російського "кинджалоносця" МіГ-31К у Білорусі. Після 11:00 було оголошено відбої по областях - загроза з повітря минула.

Напередодні вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Було збито 16 з 21 дрона, у Київській області "прильоти" - четверо людей загинули.

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