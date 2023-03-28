Внаслідок удару по житлових будинках загинули двоє людей.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія відповідатиме за удар по Запоріжжю.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні. Глава держави зазначив, що 27 березня в Запоріжжі був на місті влучання російських ракет по житлових будинках. "Звичайні будинки. Спалені, частково, на жаль, зруйновані. Десятки людей були поранені цим божевільним російським ударом. Терористи точно знали, куди спрямовують свої ракети. Осколково-фугасні "Смерчі". По будинках. 37 людей постраждали, двоє загинули", - сказав він.

Зеленський додав, що понад 400 людей звернулися по допомогу. "Звичайно, і за цей удар Росія відповідатиме. Саме для цього ми по максимуму співпрацюємо із міжнародною юстицією, мобілізуємо світ для створення спецтрибуналу щодо агресії Росії. Все це буде. Вироки терористам будуть", - наголосив президент.

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Стосовно допомоги тим, хто втратив житло від цього та подібних ударів, Зеленський зауважив, що місцева влада та партнери України мають ресурс для того, щоб надати людям першочергову допомогу. Він подякував усім, хто швидко та без зайвої бюрократії реалізовує відповідні програми.

"Боляче було дивитися на те, що Росія зробила із нашим Марганцем, із нашим Нікополем. Але наші воїни, кожен і кожна, хто зараз на передових позиціях, кого ми сьогодні відвідали на Запоріжжі, точно знають, що їм потрібно, щоб відтісняти ворога з нашої землі. І це буде", - сказав глава держави.

Він також нагадав, що відвідав сьогодні українських бійців у шпиталі, де вони відновлюються після поранень.

Обстріл будинків у Запоріжжі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 березня російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. Загарбники випустили шість ракет, одна з яких влучила між двома житловими будинками.

Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів шістьох людей. Повідомлялося, що постраждали 34 людини, 29 довелося госпіталізувати.

Вчора, 27 березня, Зеленський прибув на місце та ознайомився з тим, як проходить ліквідація наслідків російської атаки.

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