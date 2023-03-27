Президент України ознайомився з перебігом ліквідації наслідків російських ударів по багатоповерхівках, який росіяни завдали 22 березня.

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом ліквідації наслідків російських ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі, які 22 березня були пошкоджені внаслідок російських обстрілів із реактивної системи залпового вогню.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави. Зазначається, що під час "ревізії" щодо перебігу ліквідації наслідків руйнувань президент заслухав доповідь начальника Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко й начальника Головного управління Національної поліції в області Артема Кисько.

"В результаті влучання боєприпасу в один із дев'ятиповерхових житлових будинків було пошкоджено тримальні конструкції одного з під'їздів. Обвалу конструкцій верхніх поверхів цієї частини будівлі не сталося, але залишається велика ймовірність цього. Тому необхідний демонтаж цієї частини будівлі з використанням спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні.

Постраждалим мешканцям було надано необхідну медичну допомогу. На місці розгорнули мобільний госпіталь.

Наразі українців, які через дії РФ залишилися без домівок, забезпечили тимчасовим житлом: у двох найбільш пошкоджених будинках десятки квартир - непридатні для проживання, зазначається у повідомленні.

Також на місці трагедії розгорнули пункти підтримки та мобільний Центр надання адміністративних послуг, де люди можуть отримати всі необхідні консультації та оформити матеріальну допомогу.

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю 22 березня - головні факти

Як повідомляв УНІАН, 22 березня російські окупанти вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. Загалом вони випустили шість ракет, одна з яких влучила між двома житловими будинками.

Увечері 22 березня секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що троє постраждалих внаслідок російського ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя перебувають у важкому стані.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат припустив, що ударів по Запоріжжю було завдано з реактивних систем залпового вогню, можливо "Торнадо-С".

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, рятувальники витягли з-під завалів шістьох людей і ліквідували пожежу у двох багатоповерхівках. Постраждали 34 особи: 29 були госпіталізовані, з них троє дітей. Одна людина померла в лікарні.

Вже 26 березня українцям повідомили про збільшення загиблих від ракетного удару РФ - у лікарні від черепно-мозкової травми загинув зовсім молодий хлопець 2004 року народження.

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