МАГАТЕ повідомляє про одну жертву.

У неділю, 7 липня, було зафіксовано три прямих влучання в захисну оболонку одного з реакторів Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі у мікроблозі X (раніше - Twitter). За його словами, це трапилося вперше з листопада 2022 року.

"МАГАТЕ та ISAMZ (місія підтримки та сприяння агентства в Запоріжжі) підтвердили, що відбулося щонайменше 3 прямих влучання в основну конструкцію захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не може бути", - написав він.

Гроссі зазанчив, що ніхто не має отримувати військової чи політичної вигоди від нападів на ядерні об'єкти. "Я рішуче закликаю військових, які приймають рішення, утримуватися від будь-яких дій, що порушують основні принципи захисту ядерних об'єктів", - додав гендиректор МАГАТЕ.

У МАГАТЕ повідомили, що відомо про одну жертву та пошкодження на 6-му енергоблоці. Це не поставило під загрозу ядерну безпеку, але подібні інциденти здатні призвести до порушення цілісності системи захисної оболонки реактора.

Вибух БПЛА на ЗАЕС: що відомо

Нагадаємо, 7 квітня у МАГАТЕ повідомили, що на території окупованої Запорізької атомної електростанції здетонував дрон.

Російські окупанти одразу звинуватили в атаці Україну. В Головному управлінні розвідки кажуть, що Україна не причетна - це може бути імітаційним ударом самих загарбників.

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