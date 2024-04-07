МАГАТЕ заявило, що зафіксувало детонацію.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що на території окупованої російськими військами Запорізької АЕС вибухнув безпілотник.

"Експертам МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що сьогодні на станції здетонував дрон. Таку детонацію спостерігали і експерти МАГАТЕ. Закликаємо утримуватися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку" – заявив директор агентства Рафаель Гроссі в мережі Х.

Окупаційне керівництво станції заявило, що Україна вдарила над куполом зупиненого реактора. Вид зброї не назвали, хоча раніше заявляли про атаку безпілотників. Рівень радіації залишається в межах норми і серйозних пошкоджень немає, пише Reuters.

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Офіційних коментарів від України на момент виходу публікації не було.

Запорізька АЕС

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) – найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен. У 2022 році її незаконно окупували російські війська.

4 квітня НАЕК "Енергоатом" повідомив, що Запорізька АЕС через російські обстріли залишилася лише на одній лінії живлення і знаходиться на межі чергового блекауту. 7 квітня в Міненерго повідомили, що енергетики відремонтували та включили в роботу повітряну лінію 330 кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", яка є резервним джерелом живлення для тимчасово окупованої станції.

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