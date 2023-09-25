Лікарі не змогли врятувати життя 55-річного українця.

Від сьогоднішнього удару РФ по Бериславу (Херсонська область) померла третя жертва російських окупантів. Йдеться про 55-річного чоловіка, який потрапив під удар авіації.

Його поранення виявилися надто тяжкими, заявив у своєму Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На жаль, стало відомо про смерть 55-річного чоловіка, який потрапив під удар ворожої авіації у Бериславі. Лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими", - написав голова ОВА.

Так, зазначив Прокудін, загалом російський авіаудар по місту забрав життя трьох людей, ще одна жінка - знаходиться у лікарні.

Авіація РФ вдарила по Бериславу авіабомбами

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 25 вересня, російська авіація атакувала Берислав - на місто скинули чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори.

Згодом повідомлялося, що через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули двоє людей - 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні.

Ще двоє людей зазнали поранень. 55-річний чоловік знаходився у вкрай тяжкому стані з переломом плеча, пораненням грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг.

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