Одна з бомб влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори, інша - знищила житловий будинок.

Зранку російська авіація атакувала Берислав на Херсонщині. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, одна з бомб влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори.

"Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих", - зазначив голова ОВА.

Відео дня

Прокудін уточнив, що ще одна авіабомба знищила житловий будинок. Наразі детальна інформація уточнюється.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 вересня, окупанти також гатили по Бериславу, внаслідок чого загинула жінка. Поранення отримав поліцейський, а також чоловік та жінка.

За добу росіяни здійснили 87 обстрілів Херсонщини, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону ворог випустив 23 снаряди.

Через російську агресію двоє людей загинуло, ще 11 - дістали поранення. Пошкоджена цивільна та критична інфраструктура.

Також сьогодні сьогодні загарбники завдали ударів по обласному центру: о 01:00 у Херсоні через обстріл пошкоджено будівлю навчального закладу. Також близько 05:00 армія РФ вдарила з авіації по населених пунктах Ольгівка та Львове.

Вас також можуть зацікавити новини: