У місті пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки.

Рано вранці в п’ятницю, 8 вересня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Суми. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, одна з поранених померла в лікарні.

"Вчора в лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру. Наші співчуття рідним і близьким загиблої", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Днем раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій інформували, що з-під завалів вдалося врятувати двох людей – 70-річного чоловіка та 65-річну жінку у важкому стані. Про стан інших постраждалих внаслідок атаки РФ не повідомляється.

Удар РФ по Сумам 8 вересня

Близько 5:30 ранку в п’ятницю, 8 вересня, окупанти атакували Суми. Спрацювали сили протиповітряної оборони, однак внаслідок ворожої атаки були "прильоти" по приватному сектору.

Рятувальники інформували, що пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів. У ОВА зазначали, що пошкоджено низку приватних приватних будинків. Міський голова Олександр Лисенко зауважував, що пошкоджено і багатоповерхівки у місті.

Вас також можуть зацікавити новини: