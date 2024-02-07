Росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Вранці 7 лютого над Києвом та у районі столиці Сили і засоби протиповітряної оборони (ППО) збили близько двох десятків російських ракет, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Третій ракетний удар по Києву в 2024 році. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території Росії. Повітряна тривога в столиці тривала близько 3 годин. Ракети заходили в столицю кількома хвилями за різними напрямками", - зазначив він.

Ракетний удар по Києву 7 лютого - що відомо

Нагадаємо, повідомлялося, що внаслідок ракетного удару в Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку і на станції технічного обслуговування. Пошкоджені електромережі, є постраждалі.

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У Дніпровському районі столиці внаслідок ракетного удару також є потерпілі, і були пошкоджені електромережі.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у цілому в столиці в є шестеро постраждалих - троє у Дніпровському районі (двоє з них госпіталізовані), і троє у Голосіївському районі (госпіталізовані).

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