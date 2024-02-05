Зеленський відвідав Дніпровщину, Кіровоградщину та Черкащину.

Президент побував сьогодні у трьох областях, всюди серед головних питань – зміцнення РЕБ та посилення ППО.

Про результати поїздки він розповів у вечірньому відеозверненні. "Сьогодні – робочий день у трьох наших регіонах. Дніпровщина, Кропивницький, область, Черкащина. Всюди серед головних питань – зміцнення РЕБ, засобів радіоелектронної боротьби, посилення нашої ППО. Кілька важливих доручень щодо цього є сьогодні", - узагальнено сказав глава держави.

Він розповів, що у Кропивницькому провів безпекову нараду щодо ситуації в області.

Відео дня

"Зміст наради був такий, що зачіпає ситуацію і в інших областях та в критичних галузях нашої економіки. Доручив главі уряду провести окрему нараду саме щодо Кіровоградської області – щодо всіх питань. Це й забезпечення якісного та стабільного водопостачання, роботи шахт урановидобувних, захисту працівників. Доповідь – за тиждень. Я вдячний усім у Кропивницькому та області, хто забезпечує допомогу в будівництві фортифікацій у прифронтових областях, зокрема Запоріжжі. Обговорили й економіку: держава має підтримати відновлення українських виробництв", - розповів глава держави.

У Черкасах президент взяв участь у регіональному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. "Головні питання про роботу й розвиток у регіоні. Були тут, на засіданні, перша віцепрем’єр-міністр і міністр аграрної політики. Брали участь у Конгресі представники обласного бізнесу. Це зараз один із топових пріоритетів нашої держави – дати максимум можливостей підприємцям працювати заради економічного зростання та створення робочих місць", - сказав Зеленський.

"Потрібні прозорі, чисті, законні відносини між державними інституціями та бізнесом і робота бізнесу в чистому, легальному полі – "в білу" й заради збереження та створення якнайбільшої кількості робочих місць. Стійкість нашої економіки, соціальна стійкість України – це елементи нашої державної стійкості у війні", - підкреслив Зеленський.

Президент також відзначив причетних до створення в Україні нової галузі - галузі дронів, і до нової потужної української РЕБ, усім айтівцям, які стали оборонцями. "Уряд підтримає цю роботу по максимуму", - зазначив Зеленський.

Візит Зеленського в Роботине

Вчора Зеленський раптово приїхав на передову у Роботине Запорізької області. Він побував в розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади. Глава держави, коментуючи цю поїздку, повідомив, що вирішив підтримати воїнів і нагородити.

Як повідомив Офіс президента, Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка.

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