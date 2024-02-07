Над містом працює ППО. Очевидці повідомляють про серію гучних вибухів.

Вранці середи, 7 лютого, російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

Столичні пабліки повідомляють про звуки вибухів у Києві та області. За словами очевидців, в столиці було чутно серію вибухів.

Згодом мер Віталій Кличко підтвердив інформацію. За його словами, у Києві працює ППО.

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"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - зазначив Кличко.

Водночас Повітряні сили повідомляють, що в напрямку Києва продовжують рухатися російські ракети. Ще група ракет маневрує над Хмельницькою та Львівською областями.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що ППО активно працює. Наразі варто залишатися в укриттях.

Ракетна атака по Україні 7 лютого

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запустили ракети по Україні, першу групу крилатих ракет було помічено в Сумській області.

Ракети прямували в бік Полтавської області. Згодом стало відомо, що швидкості цілі є в напрямку Павлограда. У Повітряних силах додали, що Харкову загрожує ворожа балістика. У Харкові лунали вибухи.

Також ракети полетіли на Львівщину, Хмельниччину та Київ.

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