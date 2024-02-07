Вранці середи, 7 лютого, російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.
Столичні пабліки повідомляють про звуки вибухів у Києві та області. За словами очевидців, в столиці було чутно серію вибухів.
Згодом мер Віталій Кличко підтвердив інформацію. За його словами, у Києві працює ППО.
"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - зазначив Кличко.
Водночас Повітряні сили повідомляють, що в напрямку Києва продовжують рухатися російські ракети. Ще група ракет маневрує над Хмельницькою та Львівською областями.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак додав, що ППО активно працює. Наразі варто залишатися в укриттях.
Ракетна атака по Україні 7 лютого
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запустили ракети по Україні, першу групу крилатих ракет було помічено в Сумській області.
Ракети прямували в бік Полтавської області. Згодом стало відомо, що швидкості цілі є в напрямку Павлограда. У Повітряних силах додали, що Харкову загрожує ворожа балістика. У Харкові лунали вибухи.
Також ракети полетіли на Львівщину, Хмельниччину та Київ.