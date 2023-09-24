19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі одна дитина.

Унаслідок ракетного удару російських загарбників по Кременчуку Полтавської області постраждали 55 осіб. У лікарні перебувають 19 постраждалих.

"Кількість постраждалих у результаті ворожого удару по Кременчуку збільшилась до 55 осіб", - повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в своєму Telegram-каналі.

За словами Луніна, 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, у тому числі одна дитина.

"Усього постраждало шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка", - додав очільник ОВА.

Удар Росії по Кременчуку - що відомо

22 вересня російські загарбники обстріляли ракетами Кременчук. Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначав, що одну ракету збили сили протиповітряної оборони, але є потрапляння в цивільну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано, одна людина загинула.

В ніч на 23 вересня російські окупанти запустили по регіонам України чергову партію іранських БПЛА "Шахед". У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що Росія задіяла в рамках атаки 15 дронів, нашим оборонцям вдалося збити 14 цілей.

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