Напередодні голова Полтавської ОВА заявив про завершення пошукових робіт, однак сьогодні мер Кременчука оголосив нову статику.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару військ РФ по Кременчуці (Полтавська область) виявилася більшою, попри заяву про завершення пошукових робіт 22 вересня.

Напередодні голова ОВА Дмитро Лунін повідомляв, що через відповідну агресію РФ в Кременчуці постраждав 31 українець. Станом на ранок 23 вересня вже йдеться про 32 осіб, уточнив мер Кременчука Віталій Малецький.

"Постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано, одна людина загинула", - заявив він.

За його словами, наразі міські служби продовжують працювати над усуненням наслідків атаки. Від ударної хвилі пошкодження отримали кілька житлових будинків в центральній частині міста: там вибиті вікна, пошкоджена покрівля тощо, вказав Малецький.

В ніч на 23 вересня армія РФ атакувала Україну "Шахедами"

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня окупанти запустили по регіонам України чергову партію іранських БПЛА "Шахед". У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що Росія задіяла в рамках атаки 15 дронів, нашим оборонцям вдалося збити 14 цілей.

Зазначалося, що цього разу напрямком удару РФ обрала Запоріжжя та Дніпропетровщину. Хоча вночі загроза застосування БПЛА також існувала для Донецької, Харківської та Полтавської областей.

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