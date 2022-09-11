Це безумовний прояв тероризму Росії, кажуть в Офісі президента.

Ввечері неділі, 11 вересня, російські окупанти завдали удару по ТЕЦ в Харкові – одній з найбільших в Україні.

Про це повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

"Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою", – наголосив він.

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Ця ТЕЦ є другою (після Київської ТЕЦ-5) за встановленою електричною потужністю ТЕЦ в Україні. Вона розташована поблизу села Подвірки Дергачівського району.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішню атаку, наголосив, що росіяни залишаються терористами.

"Повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську. Російські терористи залишаються терористами і б’ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових обʼєктів, лише мета залишити людей без світла й тепла", – написав він в Twitter.

Як писав УНІАН, ввечері в неділю, 11 вересня, по всій України оголошено повітряну тривогу. Після повідомлень про вибухи у кількох областях немає світла або спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко раніше сповістив, росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що був удар по інфраструктурному об'єкту Харкова.

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