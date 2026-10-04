За ударами по мостах у Києві може стояти бригада БПЛА 'Варяг': що про неї відомо

Цю бригаду називають "аналогом Рубікону".

У мережі останнім часом зʼявляється інформація про можливу причетність до ударів по мостах у Києві російської 50-ої бригади безпілотних систем "Варяг".

Що про неї відомо та яку інформацію цей факт розкриває про російську стратегію по Києву – пояснює військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд", експерт Defense Express Іван Киричевський.

Експерт зазначає, що цю бригаду ще з літа 2026 року почали маркувати як "аналог Центру "Рубікон". Раніше були дані про причетність бригади до терору мирних жителів Херсонщини. Російські пропагандисти маркували відео удару по Південному мосту також емблемою цієї бригади.

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Основою для розгортання 50-ої бригади "Варяг" стала бригада безпілотних систем ГРОМ "Каскад", утворена ще в 2023 році, особовий склад якої в 2025 році перейшов на застосування "Шахедів".

Точної кількості про чисельність і структуру бригади немає, однак є оцінки про те, що в складі цього зʼєднання є екіпажі з усіх видів БПЛА, у тому числі далекобійних.

"На цьому тлі можна лише грубо редукувати: якщо "медійний" російський 71-ий полк безпілотних систем має 1700 осіб та 100 екіпажів, то бригада "Варяг" може мати орієнтовно в 1,5-2 рази більшу чисельність", - зазначає експерт.

При цьому на розповсюджених у мережі відео видно, що оператори "Варяга" для пусків "Шахедів" використовують мобільні пускові на шасі КАМАЗ замість стаціонарних та помітних "дронопортів". Це доводить, що бригада "Варяг" може мати оснащення краще за середній рівень у російських підрозділах безпілотних систем, зауважує Киричевський.

"Якщо гіпотеза вірна, то терор Києва має системний характер не стільки в частоті ударів, як у тому, що до них залучені навіть не окремі екіпажі, а ціле "елітне" зʼєднання. То ж логіка протидії диктує не тільки збивати російські реактивні "Шахеди", але й бити по місцям пусків та зосередження операторів БПЛА", - підсумовує він.

Удари по мостах у Києві - останні новини

Росіяни вже декілька разів били по Південному мосту в києві. А сьогодні був атакований Північний міст, БПЛА влучив у дорожнє полотно.

Під час удару по мосту їхали машини, наразі відомо про двох постраждалих.

Як пояснює авіаексперт Костянтин Криволап, мета росіян - не знищити мости, адже тими засобами, якими б'є ворог, вивести міст з ладу неможливо.

Однак при цьому рух мостами під час атак зупиняється, що призводить до транспортного колапсу, що, швидше за все, і є ціллю ворога.

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