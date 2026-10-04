Росіяни вдарили по Північному мосту у Києві (фото, відео)

Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Російські окупанти влучили в дорожнє полотно Північного мосту. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, на місце вже прямують екстрені служби.

На відео, які публікують місцеві пабліки, видно, що дорожнє полотно серйозно пошкоджене.

Наразі невідомо, чи є постраждалі. Під час удару по мосту їхали машини.

Також Кличко заявив, що через удар РФ пошкоджена тепломагістраль, внаслідок чого в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води.

"Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання", - додав він.

Атаки по мостах у Києві - останні новини

Раніше видання The New York Times писало, що Київ може зіткнутися з логістичним кошмаром через удари по мостах. Мета цих атак, за словами українських офіційних осіб та військових експертів, полягає в тому, щоб зруйнувати економіку України та здатність країни підтримувати військові зусилля.

"Ворог знищує Київ. Вже неможливо вдавати, що ми можемо жити так, як жили в мирний час", – заявив мер міста Віталій Кличко.

Також повідомлялось, що під час повітряної тривоги у Києві перекриватимуть два мости. Південним мостом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег (до 15 хв після початку повітряної тривоги).

Крім того, Подільським мостовим переходом – рух транспорту тимчасово перекриватимуть (до 15 хв після початку повітряної тривоги) з лівого на правий берег.

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