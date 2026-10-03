Мости у Києві в аварійному стані: експерт розкрив наслідки ударів Росії

Київські мости не витримують тієї кількості автомобілів, яка щодня по них їздить.

У Києві 90% мостових переходів перебувають в аварійному стані, тому атаки росіян безпосередньо впливатимуть на процеси логістики, транспорту та роботу комунальних служб.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає Headlines. Однак, за його словами, загалом мости витримають російські удари дронами.

"На мосту Патона в столиці ввели обмеження – звузили його – тому що він не був розрахований на ту кількість автомобілів, які проїжджали по ньому раніше. А уявіть удари по цих мостах – вони просто розсипляться", – пояснив експерт.

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Він додав, що Південний міст також регулярно закривався на 1–2 місяці на ремонт у зв’язку з тим, що він руйнувався через велику кількість автомобілів.

Удари по мостах у Києві

Як повідомляв УНІАН, 1 і 2 жовтня росіяни завдали ударів по Південному мосту. 2 жовтня мер Києва повідомив про нове влучання в Південний міст. Післяу кількох атак споруду закрили для руху транспорту та метро. Через це у столиці виник транспортний колапс.

А сьогодні вранці стало відомо, що Росія атакувала й Північний міст. Наразі рух по ньому перекрито. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. "Рух мостом з лівого на правий берег перекрили", – уточнив він.

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