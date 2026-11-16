Кличко повідомив, що Росія поцілила у Північний та Південний мости.

Росія атакувала Київ кількома хвилями ракет. Гучні вибухи чули на правому березі, у районі Оболоні та Видубичів.

Як повідомили моніторингові канали, ракети могли випустити у Брянській та Воронезькій областях Росії.

Міський голова Віталій Кличко заявив, що у Києві працювало ППО. Він повідомив, що Росія атакувала Північний та Південний мости.

Відео дня

"Попередньо, є влучання", - написав він.

Атака на Україну

Також ракетна загроза оголошувалася у Черкасах, Дніпрі. Там пролунали гучні вибухи.

Новина оновлюється...

Вас також можуть зацікавити новини: