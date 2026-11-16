Росія атакувала Київ кількома хвилями ракет. Гучні вибухи чули на правому березі, у районі Оболоні та Видубичів.
Як повідомили моніторингові канали, ракети могли випустити у Брянській та Воронезькій областях Росії.
Міський голова Віталій Кличко заявив, що у Києві працювало ППО. Він повідомив, що Росія атакувала Північний та Південний мости.
"Попередньо, є влучання", - написав він.
Атака на Україну
Також ракетна загроза оголошувалася у Черкасах, Дніпрі. Там пролунали гучні вибухи.
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