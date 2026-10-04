Зеленський розкрив, як Україна відповідатиме на нову стратегію російських ударів

За словами Зеленського, причиною зміни курсу стало прагнення Путіна продемонструвати силу, оскільки його армія втрачає позиції.

Україна планує посилити удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на нову тактику авіаударів Москви, покликану змусити людей покинути Київ та інші міста. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

За словами Зеленського, українські спецслужби отримали документи, які свідчать про те, що російський лідер Володимир Путін затвердив "нову доктрину" військових ударів по значно ширшому колу цивільних об’єктів напередодні зими.

"Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють атакувати інфраструктуру, логістичні об’єкти та, зокрема, завдавати ударів по містах і селах – всюди: по дорогах, школах, лікарнях. Змусити людей покинути столицю, виїхати з інших міст – така мета цієї операції".

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За словами Зеленського, причиною зміни курсу стало прагнення Путіна продемонструвати силу в той момент, коли його армія втрачає позиції на фронті в регіоні та зазнає величезних втрат.

Зеленський заявив, що Україна відреагує на зміну тактики Москвою, але не завдаватиме ударів по цивільній інфраструктурі.

"Ми маємо відповідати будь-якими доступними способами. У відповідь на їхні атаки на нашу енергетику ми маємо завдавати ударів по їхній енергетиці. Насамперед по нафтопереробних заводах та подібних об’єктах – по тому, що приносить їм гроші на цю війну. Але ми, звичайно, не будемо, на відміну від них, завдавати ударів по будь-яких цивільних об’єктах", – підкреслив він.

Нова російська стратегія ударів

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Путін доручив військовому командуванню відмовитися від дотримання правил ведення війни та скасував усі обмеження на удари по Україні.

Протягом останнього тижня Київ зазнав масованих атак російських безпілотників і ракет, цілями яких стали об’єкти енергетики та зв’язку, а також дорожня інфраструктура. Вперше Росія завдала ударів по мостах через Дніпро.

Експерти зазначають, що в Києві 90% мостових переходів перебувають в аварійному стані, тому атаки росіян безпосередньо впливатимуть на процеси логістики, транспорту та роботу комунальних служб.

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