Путін наказав зняти всі обмеження на удари по Україні, – Зеленський

Путін віддав цей наказ у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін доручив військовому командуванню відмовитися від дотримання правил ведення війни та скасував усі обмеження щодо ударів по Україні. Про це президент Володимир Зеленський розповів Financial Times, посилаючись на дані, отримані українськими спецслужбами.

"Він сказав, що тепер ніяких правил немає", – заявив Зеленський, посилаючись на розвіддані, що містили перехоплені переговори представників Кремля.

За словами Зеленського, Путін віддав цей наказ у вересні, коли Росія почала посилювати повітряні удари по Києву, атакуючи школи, лікарні та центри обробки даних. Президент України зазначив, що удар по школі наочно демонструє, наскільки масовим став вибір подібних цілей.

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Зеленський зазначив, що на початковому етапі війни Москва в основному завдавала ударів по енергетичних і військових об’єктах, на що Україна відповідала аналогічним чином.

Тепер же, за його словами, російські безпілотники не обмежуються полюванням на мирних жителів у Херсоні та Сумах, а атакують школи, вузли зв’язку та центри обробки даних.

Зеленський заявив, що ці атаки спрямовані не просто на руйнування інфраструктури, а на те, щоб "здійснювати тиск на людей" і вселяти страх за допомогою безперервних обстрілів.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ЗС РФ не завдають ударів по школах чи лікарнях. Однак відеозаписи з соціальних мереж, автентичність яких підтвердила FT, свідчать про те, що удари завдавалися й по цивільних об’єктах.

"На уламках безпілотника, знайдених на місці удару по київській школі в четвер і оглянутих журналістами FT, було виявлено маркування російських виробників та написи російською мовою, зроблені від руки. Деякі деталі були виготовлені в Росії 28 липня, тоді як інші виявилися західного виробництва", – зазначає видання.

Зеленський зазначив, що оскільки Путіну не вдалося захопити територію Донбасу, тепер він перейшов до тактики "масованих атак і масових вбивств".

"Вони не змогли організувати окупацію, і тому тепер влаштовують такі самі масовані атаки та масові вбивства", – сказав він, назвавши цю кампанію спробою залякати мирних жителів, змусити їх покинути міста та послабити здатність України продовжувати війну.

Росія готує масований удар по українській енергетиці

За даними NYT, Росія цієї зими планує обрушити на Україну до 1000 ракет, дронів і бомб. Цільовими об’єктами мають стати електропідстанції, гідроелектростанції, теплові електростанції та котельні.

Росія має намір зупинити три діючі українські атомні станції, знищити до 15 ГВт енергопотужностей та залишити великі міста без світла, тепла та води.

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