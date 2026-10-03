Під час повітряної тривоги у Києві перекриватимуть два мости: у КМДА повідомили деталі

Також посадовці закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Під час повітряної тривоги в Києві рух транспорту деякими мостами буде тимчасово обмежуватися. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Наголошується, що Південним мостом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег (до 15 хв після початку повітряної тривоги).

Також зазначається, що Подільським мостовим переходом – рух транспорту тимчасово перекриватимуть (до 15 хв після початку повітряної тривоги) з лівого на правий берег.

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Крім того, виїзд на міст у напрямку лівого берега здійснюється зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".

"Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься", - сказано в повідомленні.

В КМДА просять з розумінням поставитись до впроваджених змін в організації дорожнього руху та врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, 1 та 2 жовтня 2026 року російські безпілотники кілька разів атакували Південний міст. Під час однієї з атак мостом проїжджав потяг метро. Пасажири та машиніст не постраждали.

Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту мостом тимчасово зупинили для обстеження конструкцій.

2 жовтня мер Києва повідомив про нове влучання в цей міст. Після кількох атак споруду закрили для руху транспорту і метро, а пізніше частково відновили.

Сьогодні, 3 жовтня, російські окупанти на світанку знову вдарили реактивним дроном по Північному мосту в Києві.

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