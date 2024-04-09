Американський дипломат назвав інші "легальні" цілі для України.

Україна має продовжувати виводити з ладу російські НПЗ. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер.

Він підкреслив, що нині є приватною особою і не представляє уряд США.

"Але я вважаю, що це докорінно неправильно, і люди повинні усвідомити, що йде війна. Щодня Росія атакує українські енергетичні об'єкти, вони атакують Харків, вони атакують мирних мешканців, вони атакують усе. І пропонувати, щоб Україна не чинила опір речам, які посилюють військовий потенціал Росії, – я вважаю незрозумілим, що ми це пропонуємо", – сказав Волкер.

Він також додав, що в більшості випадків Україна б'є по тих НПЗ, які перероблюють сиру нафту в, наприклад, авіаційне паливо, яке потім використовують для заправки літаків РФ.

Крім того, Волкер зазначив, що важливо, аби російське населення розуміло суть цієї війни. На його думку, росіяни підтримують Путіна, адже не відчувають цю війну в себе вдома, і це треба змінити.

"Треба, щоб росіяни побачили, що їхня власна військова інфраструктура наражається на ризик. Тому я думаю, що Україна має не лише продовжувати знищувати нафтопереробні заводи, а й атакувати будь-яку військову інфраструктуру всередині Росії, особливо ту, що використовується для нападу на Україну. Тож аеродроми, пункти матеріально-технічного постачання, склади боєприпасів — це військові цілі, і це законно", – пояснив дипломат.

Водночас він застеріг, щоб Україна не робила тих дій, які вчиняє Росія – удари по житлових об'єктах, школах чи лікарнях.

Удари по російських НПЗ: що відомо

Удари дронів могли вивести з ладу понад 15% потужностей російських НПЗ. За інформацією Reuters, залежно від масштабу збитку ремонт на російських підприємствах може зайняти "значний час".

За словами офіційного представника НАТО, можна очікувати у зв'язку з цим "все більшого і більшого впливу на російську економіку".

Як повідомляв УНІАН, фахівці нафтової компанії "Лукойл" не змогли відремонтувати установку на одному з найбільших НПЗ Росії. Як виявилося, провести ремонт на Нижегородському НПЗ може лише американська компанія UOP, яка залишила РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

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