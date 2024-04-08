Москва нещодавно ввела заборону на експорт бензину, щоб запобігти гострому дефіциту палива.

Росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину на випадок дефіциту пального, який може посилитися через атаки українських дронів та зупинки нафтопереробних заводів (НПЗ).

Як повідомляє Reuters, угода про використання запасів для Росії вже узгоджена. Також допомогти Москві з постачанням бензину погодилася сусідня Білорусь.

Зазначається, що станом на кінець березня атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% російських потужностей первинної переробки нафти. Російська влада поки заявляє, що "ситуація на внутрішніх паливних ринках стабільна, а запаси достатньо великі".

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З 1 березня РФ ввела заборону на експорт бензину на півроку, щоб запобігти гострому дефіциту палива. При цьому вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, до якого входить Казахстан, а також деякі країни, наприклад Монголія, з якою Росія має міждержавні угоди про постачання палива. Проте трейдери вважають, що заборона може бути розширена, якщо ситуація в Росії погіршиться.

За даними джерел, станом на 5 квітня запаси бензину АІ-92 у Казахстані становили 307,7 тис. тонн, бензину АІ-95 – 58 тис. тонн. Запаси дизельного палива становили 435,3 тис. тонн, а авіаційного палива – 101 тис. тонн.

Українські удари по російських НПЗ: важливі новини

4 квітня директор Центру досліджень національної стійкості Олег Бєлоколос заявив, що подальші атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть привести до того, що Росія не зможе їх відновити, а на внутрішньому ринку РФ виникне дефіцит.

8 квітня повідомлялося, що українські дрони вдарили щонайменше 12 разів по НПЗ у глибині Росії, пошкодивши принаймні 10% російських нафтопереробних потужностей. Зазначається, що Україна посилює атаки на російські нафтопереробні заводи, щоб завдати шкоди найважливішому джерелу доходів Москви.

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