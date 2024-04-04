Фахівці нафтової компанії "Лукойл" не змогли відновити бензинову установку на Нижегородському НПЗ. Як виявилося, провести ремонт може лише американська компанія UOP, яка залишила Росію після повномасштабного вторгнення в Україну.
"Вони (інженери) кидалися в пошуках запчастин і нічого не могли знайти", – повідомило джерело, близьке до компанії "Лукойл", пише Reuters. – "Тоді весь підрозділ просто зупинив свою роботу".
Чотири інші джерела підтвердили, що установка для каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин, була зупинена в січні і невідомо, коли її можна буде відремонтувати через відсутність у Росії досвіду.
Повідомляється, що КК-1 є однією з двох установок каталітичного крекінгу на заводі. Її пошкодження призвело до того, що Нижегородський НПЗ скоротив виробництво бензину на 40%.
За словами експертів, описаний випадок не поодинокий, оскільки багато російських НПЗ були орієнтовані на співпрацю з компаніями з Європи та США. Ускладнюють ситуацію атаки українських БПЛА, які за останні місяці пошкодили багато російських нафтопереробних заводів.
Атаки на НПЗ – реакція Заходу
Нагадаэмо, у березні спікер американського Держдепу Меттью Міллер заявив, що США не змінювали свою позицію щодо українських атак по території Росії.
"Ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території", – сказав державний діяч.
У свою чергу, деякі американські ЗМІ назвали заклик адміністрації Байдена припинити атаки на нафтопереробні заводи РФ "жахливим".
"Успіх Байдена на виборах у листопаді не можна вважати важливішим, ніж порятунок життів українців", – писало минулого місяця видання The Hill.