Санкції Заходу обмежують можливості росіян щодо ремонту нафтопереробних заводів.

Фахівці нафтової компанії "Лукойл" не змогли відновити бензинову установку на Нижегородському НПЗ. Як виявилося, провести ремонт може лише американська компанія UOP, яка залишила Росію після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Вони (інженери) кидалися в пошуках запчастин і нічого не могли знайти", – повідомило джерело, близьке до компанії "Лукойл", пише Reuters. – "Тоді весь підрозділ просто зупинив свою роботу".

Чотири інші джерела підтвердили, що установка для каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин, була зупинена в січні і невідомо, коли її можна буде відремонтувати через відсутність у Росії досвіду.

Відео дня

Повідомляється, що КК-1 є однією з двох установок каталітичного крекінгу на заводі. Її пошкодження призвело до того, що Нижегородський НПЗ скоротив виробництво бензину на 40%.

За словами експертів, описаний випадок не поодинокий, оскільки багато російських НПЗ були орієнтовані на співпрацю з компаніями з Європи та США. Ускладнюють ситуацію атаки українських БПЛА, які за останні місяці пошкодили багато російських нафтопереробних заводів.

Атаки на НПЗ – реакція Заходу

Нагадаэмо, у березні спікер американського Держдепу Меттью Міллер заявив, що США не змінювали свою позицію щодо українських атак по території Росії.

"Ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території", – сказав державний діяч.

У свою чергу, деякі американські ЗМІ назвали заклик адміністрації Байдена припинити атаки на нафтопереробні заводи РФ "жахливим".

"Успіх Байдена на виборах у листопаді не можна вважати важливішим, ніж порятунок життів українців", – писало минулого місяця видання The Hill.

Вас також можуть зацікавити новини: