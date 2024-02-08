Також вони поновили скиди керованих авіабомб в акваторії Чорного моря.

У Збройних силах України розповіли, що пріоритетом для атак російських загарбників залишаються одеські порти.

Як зазначила під час брифінгу начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, атака, яка відбулася сьогодні вночі, це вже достатньо звична тактика РФ. "Витримавши певну паузу, вони поновлюють свої удари. При цьому роблять акцент на регіони, які якомога глибші, віддаленіше від лінії фронту, але ті, що безпосередньо дотичні до забезпечення. Забезпечення, зокрема, тих підрозділів, які функціонують в смузі безпосереднього зіткнення", - сказала Гуменюк.

За її словами, цієї ночі росіяни атакували Одещину через акваторію Чорного моря, звідти на удар заходили "шахеди" "з акцентом" на прибережну смугу. "Зрозуміло, що не дає спокою ворогу припортова інфраструктура", - додала військова. У результаті, пошкоджень в Одесі отримав коледж та розташована поруч недобудова, яка на щастя, ще не заселена.

Відео дня

Гуменюк також акцентувала, що 7 лютого ЗСУ фіксували й намагання тактичної авіації РФ поновити скиди керованих авіабомб в акваторії Чорного моря. Водночас на самій лінії фронту окупанти намагалися активізувати тактичну авіацію зі скиданням керованих авіабомб. За даними представниці Сил оборони півдня, вдень та вночі під бомбардуванням був населений пункт Зміївка та Херсон. Внаслідок російської агресії на Херсонщині постраждало троє цивільних.

Як акцентувала Гуменюк, на правобережжі противник продовжує планомірний терор з використанням, в тому числі різних дронів, серед яких ті, до яких кріпляться осколкові боєприпаси. "При цьому ворог зосереджений на місцях скупчення цивільного населення, на місцях роботи спеціальних служб, які працюють після ліквідації наслідків влучань", - наголошує Гуменюк.

Росія б'є по Одесі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські дрони поцілили у цивільну інфраструктуру Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та навчальний заклад.

Постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на допомогу людям на місці влучання. Під час повторного вибуху вони отримали мінно-вибухові травми.

Вас також можуть зацікавити новини: