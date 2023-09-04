Під ударом ворога знову опинилася цивільна інфраструктура.

Вночі Російська Федерація атакувала південь Одеської області, зокрема, Кілійській та Ізмаїльський райони, застосувавши ударні безпілотники.

Як повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, під ударом ворога знову опинилася цивільна інфраструктура.

"Абсолютна більшість безпілотників знищена Силами протиповітряної оборони. Остаточні цифри ще уточнюються. Буквально нещодавно був відбій, зводяться дані. ... На жаль є влучання в цивільну інфраструктуру, є пошкоджені будівлі, уточнюється інформація про постраждалих", – сказала вона.

Відео дня

Гуменюк наголосила, що маршрут безпілотників був таким самим, як під час попередньої атаки, що відбулася минулої доби. Речниця зауважила, що ворог має достатньо ресурсів, аби повторювати такі атаки навіть одна за одною.

"Тривога тривала понад 3,5 години. ... Атака відбулася кількома хвилями. Тактика повторилася майже повністю, як попередньої ночі. Це цілком передбачуване, оскільки ворогу не дає спокою активність регіону, який не скорився, не піддався, не припинив діяльності після завершення зернової угоди", – додала вона.

Оновлено (7:35): Сили оборони півдня інформують, що під час нічної атаки ворога по цивільній інфраструктурі Подунав'я сили ППО збили 17 російських дронів-камікадзе. В двох територіальних громадах Одещини є руйнування.

"У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано. ... Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає.", – уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами голови ОВА, наразі на місці продовжують працювати всі відповідні служби, правоохоронці фіксують злочини росіян.

Атаки по Одеській області - це треба знати

В ніч на 3 вересня російські окупанти завдали ударів по об'єктах цивільної промислової інфраструктури Подунав'я. Ворог запустив БПЛА по області "хвилями", застосувавши 25 дронів, з них 22 знищили сили ППО Момент ліквідації однієї з російських "пташок" потрапив на відео.

Внаслідок атаки РФ постраждалі цивільні - двоє співробітників порту.

Вас также могут заинтересовать новости: