Унаслідок ворожої атаки постраждали правоохоронці.

Сьогодні вночі дрони РФ атакували Одесу, унаслідок атаки поранення отримали двоє патрульних, які прямували на допомогу людям.

"За уточненими даними, під час нічної атаки постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху правоохоронці отримали мінно-вибухові травми. Вони госпіталізовані, їх стан стабільний", - прокоментували наслідки нічної дронової атаки на Одесу у Силах оборони півдня.

Також військові показали відео та фото руйнувань, яких зазнав навчальний заклад у місті через удар російської армії. "Розбити коледж, налякати дітей, порушити навчальний процес - все це засоби терору, якими ворог тисне на мирних одеситів. Так молодому поколінню нав’язується "руський мир"?" - наголошують у Силах оборони.

У прес-службі Одеської обласної прокуратури заявили, що наразі розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, вночі 8 лютого збройні сили РФ здійснили повітряну атаку ударними безпілотними літальними апаратами по Одесі.

"Огляд місця події триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні. На фото, які оприлюднила прокуратура, зафіксовано, в тому числі уламки дрона біля навчального закладу.

У центрі уваги Одеса - вибухи сьогодні були потужні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 лютого під час російської атаки півдня ворожі дрони поцілили у цивільну інфраструктуру Одеси. Зокрема, ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також пошкоджено навчальний заклад - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.

За даними Сил оборони півдня, ворог спрямував БПЛА-камікадзе типу Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованої частини Херсонщини на 3 регіони. Десять дронів підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити: 5 - на Одещині, 3 - на Миколаївщині, 2 - на Вінниччині. В Миколаєві ворог теж влучив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені житлові будинки, промисловий об'єкт та спортивно-оздоровчий комплекс.

Варто зазначити, що оборонці українського неба активно борються з російськими безпілотниками. Станом на сьогодні вже знищено 7 191 ворожий дрон оперативно-тактичного рівня.

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