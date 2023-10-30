Сьогодні вранці один з ударів припав на каплицю Пресвятої Богородиці.

Окупанти завдають ударів по півдню України - для атак використовують балістичні ракети, дрони з вибухівкою та авіабомбами. За останню добу сталося руйнування багатьох будівель, є поранені.

За даними пресслужби Сил оборони півдня України, оперативна обстановка в зоні відповідальності цього підрозділу ЗСУ залишається напруженою.

У Чорному морі перебуває 8 кораблів ворожого флоту, один з них - підводний ракетоносій, ймовірно, з чотирма ракетами "Калібр" на борту. Ще один корабель окупантів чергує в Азовському морі.

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"Шляхи цивільного судноплавства у Чорному морі ворог продовжує тероризувати тактичною авіацією, скидаючи вибухові предмети по ймовірному маршруту руху цивільних суден. За минулу добу зафіксовано скид 3 таких предметів", - розповіли українські військові.

Як повідомили у Силах оборони, вночі ворог атакував південь ударними дронами, спрямувавши їх зі східного узбережжя Азова. П’ять з них знищено в небі над Миколаївщиною, три - над Херсонщиною, один - над Кіровоградщиною. Внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда" зайнялась складська будівля в Баштанському районі Миколаївської області. Пожежа оперативно ліквідована.

Також зазначається, що протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих авіабомб по населених пунктах Бериславського району Херсонщини. Зруйновано та пошкоджено до 4 десятків будинків.

"8 разів ворог застосував FPV-дрони та скинув з БпЛА інших модифікацій 14 осколкових боєприпасів по населених пунктах правобережжя Херсонщини. На щастя, тоді обійшлося без жертв серед населення", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за минулу добу ворог здійснив понад 80 артилерійських обстрілів з використанням близько 520 снарядів, у тому числі близько 20 обстрілів населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини. Внаслідок обстрілів дві цивільні особи загинули, чотири поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, будівля центру матері та дитини, приватні автівки, трактор та газогін.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, вже сьогодні біля 04:00 окупанти завдали удару по Новобериславу - на село вони скинули чотири керовані авіабомби. Пошкоджено оселі та господарчі будівлі.

Також зранку під ворожим вогнем було Козацьке, де поранення отримала 86-річна жінка. Зараз вона знаходиться у лікарні, їй надають меддопомогу.

"Також окупанти шість разів з авіації вдарили по двох населених пунктах Бериславського району. Наслідки зʼясовуємо", - розповів очільник ОВА.

В ОВА додали, що двома керованими авіабомбами ворог вдарив по селу в Бериславському районі. Через атаку пошкоджені будинки та зруйнована каплиця Пресвятої Богородиці.

Також під вогнем був і Берислав. На виїзді з міста постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік - зараз вони у лікарні.

За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега близько 10.30 обстріляла Комишанський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади.

В одному із населених пунктів був поранений 60-річний чоловік. На момент ворожої атаки він перебував на відкритому просторі. Наразі постраждалий ушпиталений з акубаротравмою та множинними осколковими пораненнями грудної клітини, живота, рук та ніг. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Армія РФ вранці вдарили по Одещині "балістикою"

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог завдав удару по Одещині балістичними ракетами. Окупанти цілеспрямовано били по припортовій інфраструктурі. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Пошкоджень зазнали адміністративна будівля і техніка підприємства. Двоє співробітників отримали поранення.

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