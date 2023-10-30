Можливо, є влучання по судоремонтному заводу.

Армія РФ зранку 30 жовтня обстріляла Одеську область та, ймовірно, влучила по місцевому судоремонтному заводу ракетою "Онікс".

Обстріл ворога зранку в ефірі національного марафону прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, РФ могла застосувати "балістику" для атаки по регіону.

"Балістична ракета, якщо це запущено з території Криму, скажімо, летить доволі таки короткий час. Від старту до прильоту лічені хвилини, треба це розуміти...Балістика - це швидко. Власне, таке зараз відбулося... Повідомлялося про те, що є вибухи, будемо чекати повідомлень місцевої влади про те, який тип озброєння був використаний", - заявив він.

Водночас народній депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram заявив, що по Одесі запустили 6 ракет "Онікс".

"В тому числі атакований судоремонтний завод під Одесою", - вказав він.

Відзначимо, що відбій повітряної тривоги по Одесі пролунав близько 08:56. Оповіщення про небезпеку українці почули о 08:34.

Вночі армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами, що вдалося збити

В ніч на 30 жовтня ворог застосував для атаки України дві ракети Х-59, а також 12 БпЛА типу "Shahed". За даними ЗСУ, ракети армія РФ запустила з літаків, з повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Як уточнили Повітряні сили, всі цілі вдалося збити. ППО та мобільні групи працювали у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

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