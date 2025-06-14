Уражені підприємства задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про ураження російських об’єктів військово-промислового комплексу (ВПК) з виробництва вибухових речовин у ніч на 14 червня.

"В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів, у ніч на 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зокрема, було уражено потужності АТ "ННК" у Самарській області. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.

Відео дня

Також, згідно з повідомленням, було здійснено вогневе ураження комбінату "Невинномиськ" у Ставропольському краї РФ - одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

"Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні. Результати ураження уточнюються", - додали у Генштабі.

Удари по РФ: останні новини

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, що в ніч на 14 червня безпілотники атакували два підприємства у Росії, а саме "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї і "Новокуйбишевський завод каталізаторів" у Самарській області.

11 червня українські дрони атакували Тамбовський пороховий завод. За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Коваленка, цей завод є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: