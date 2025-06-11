Це "жирна ціль" для українських дронів.

Українські дрони сьогодні атакували Тамбовський пороховий завод в Російській Федерації, лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За інформацією ASTRA, місцеві жителі повідомляють що БПЛА атакують Тамбовський пороховий завод в Котовську. При цьому зазначається, що на заводі виготовляють вибухові речовини.

Повідомляється про загоряння одного із складів боєприпасів. При цьому сказано, що це не перша атака на цей завод.

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В. о. керівника Тамбовської області Євген Первишев написав, що в ніч з 10 на 11 червня, відбито масовану атаку українських БПЛА на Котовськ. "В результаті падіння одного із збитих БПЛА виник вогонь, який ліквідовано пожежними підрозділами, постраждалих немає", - запевняє він.

Офіцер Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко назвав це підприємство "дуже жирною ціллю" .

"Вже далеко не вперше атакований Тамбовський пороховий завод РФ. Зараз він ставить роботу на паузу", - наголосив він.

Коваленко зазначає, що цей завод є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України. "Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також - колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло", - написав він.

Удари по Тамбовському пороховому заводу - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у січні 2025 року Україна атакувала Тамбовський пороховий завод РФ.

Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.

Також у липні 2024 року повідомлялося, що у результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України вранці 4 липня було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ.

Тоді атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК.

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