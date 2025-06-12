Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Зафіксовано вибухи на території технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області (Російська Федерація), продукція якого використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що вибухи пролунали на заводі серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. "Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки", - зазначають в Генштабі. При цьому додають, що результати вогневого ураження уточнюються.

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В повідомленні сказано, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Вибухи на Тамбовському пороховому заводі - подробиці

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 червня, в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України успішно вразили три об'єкти на території Російської Федерації, у тому числі пороховий завод у Тамбові.

Зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" та горіння на його території. Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що задіяний у збройній агресії проти України.

На цьому заводі виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин.

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