Шольц зауважив, що Берлін не буде своїми літаками та ракетами обстрілювати російську територію.

Влада Німеччини не змінюватиме позицію щодо обмежень на удари по території РФ наданою ЗСУ зброєю.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає "Німецька хвиля". "Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це необхідно, і водночас усі наші рішення зважені, щоб не допустити війни між Росією та НАТО", - пояснив канцлер.

Шольц додав, що Німеччина "чітко вказує", які типи зброї може передавати Україні, а які ні. Він також зазначив, що дозволив ЗСУ використовувати деяку зброю для ударів по території РФ, але лише в прикордонних районах поблизу Харківської області.

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Шольц зауважив, що Берлін не буде своїми літаками та ракетами обстрілювати російську територію і відправляти військових на територію України.

Обмеження на удари по території Росії

У травні союзники України дозволили використовувати їхню зброю для ударів по території РФ. Це сталося на тлі наступу окупантів на Харківську область.

При цьому США та Німеччини дозволили Україні бити по військових об'єктах РФ у прикордонній зоні.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав союзників зняти обмеження на удари по РФ, мотивуючи це тим, що російські аеродроми, з яких атакують Україну, треба знищити.

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