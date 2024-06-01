Україна спробує домогтися подальшого скасування обмежень на удари по території агресора.

США частково зняли обмеження на використання американської зброї для ударів по території РФ. Але українське керівництво розчароване тим, що значні обмеження все ще зберігаються, пише Politico.

Двоє людей, близьких до адміністрації Зеленського, розповіли журналістам видання, що в Києві є певне розчарування "географічними обмеженнями" на використання Україною американської зброї. Джерела кажуть, що інші країни, на відміну від США, дозволивши використовувати свою зброю, не обмежували це прикордонною територією.

За даними Politico, президент Володимир Зеленський має намір зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях безпекового саміту у Сінгапурі сьогодні. Тема скасування решти обмежень на використання американської зброї буде головною на цій зустрічі.

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Послаблення обмежень на використання західної зброї

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден доручив змінити чинні вимоги, щоб дозволити використання наданої Україні зброї для ударів по російській території. Дозвіл стосується можливості "завдавати контрударів через кордон" та не стосується ATACMS-ів чи ударів на далеку відстань.

Свій дозвіл на удари по російській території дала і Німеччина – другий найбільший постачальник зброї після США. Так само, як і Вашингтон, Берлін наполягає, аби такі удари завдавалися лише по прикордонній території.

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