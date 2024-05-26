На думку одного з політиків, Захід міг би забезпечити коридор завширшки від 70 до 100 км

Родеріх Кізеветтер (ХДС), заступник голови парламентського комітету з контролю за діяльністю розвідувальних служб, закликав країни Заходу взяти на себе ППО в західній частині України.

"Коаліція згодних могла б розширити зону власної ППО на територію західної частини України в коридорі завширшки від 70 до 100 км", - заявив він інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

За словами чиновника, це розвантажить Збройні сили України і дасть їм змогу зосередитися на забезпеченні протиповітряної оборони у східній частині країни.

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Кізеветтер зазначив, що деякі країни, наприклад Литва, розглядають можливість відправки в Україну польових лазаретів, саперів для розмінування місцевості та ремонтних військ.

"Ми не повинні нічого виключати і в рамках коаліції згодних повинні визначити, хто в змозі зробити це. Це абсолютно допустимо в плані міжнародного права і розумно з точки зору політики безпеки", - підсумував він.

ППО для України - останні новини

Генеральний секретар НАТО у 2009-2014 роках Андерс Фог Расмуссен заявив, що країни альянсу повинні використовувати засоби ППО, які розташовані у Східній Європі, для збиття російських ракет і безпілотників, націлених на Україну.

Члени німецького парламенту від урядових "Зелених" і "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступають за те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.

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