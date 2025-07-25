Росіяни посилюють удари по Україні, використовуючи все більшу кількість засобів ураження.

Від початку 2025 року кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських ударів сягнула найвищого рівня за останні три роки. Про це повідомив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної і Південної Америки Мирослав Єнча, пише "Укрінформ".

За його словами, за останній місяць щоденні обстріли України з боку РФ тільки посилилися. Він підкреслив, що окупанти завдають катастрофічної шкоди цивільному населенню.

Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку розповів, що в червні 2025 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла піку за три роки. За першу половину цього року було вбито і поранено 6754 людини.

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"Останніми тижнями під особливо потужними ударами опинилися Київ та історичне портове місто Одеса. Атаки із сотнями дронів і десятками ракет відбуваються щодня", - поділився представник ООН.

Єнча визнав, що зараз в Україні немає безпечного місця. Він підкреслив, що Росія атакує і західні регіони країни.

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули щонайменше 13 580 цивільних осіб, серед яких 716 дітей. Ще 34 115 осіб дістали поранення.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, що 25 липня росіяни вдарили керованою авіабомбою по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова. Унаслідок атаки є постраждалі, щонайменше одна людина загинула.

Крім того, в ніч на 24 липня Одеса зазнала масованої дронової атаки з боку Росії. Увечері рятувальники деблокували з-під завалів житлової багатоповерхівки загиблого чоловіка. Його шукали багато годин, бо сусіди казали, що в одній із квартир могла під час атаки перебувати людина.

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