Від початку 2025 року кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських ударів сягнула найвищого рівня за останні три роки. Про це повідомив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної і Південної Америки Мирослав Єнча, пише "Укрінформ".
За його словами, за останній місяць щоденні обстріли України з боку РФ тільки посилилися. Він підкреслив, що окупанти завдають катастрофічної шкоди цивільному населенню.
Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку розповів, що в червні 2025 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла піку за три роки. За першу половину цього року було вбито і поранено 6754 людини.
"Останніми тижнями під особливо потужними ударами опинилися Київ та історичне портове місто Одеса. Атаки із сотнями дронів і десятками ракет відбуваються щодня", - поділився представник ООН.
Єнча визнав, що зараз в Україні немає безпечного місця. Він підкреслив, що Росія атакує і західні регіони країни.
За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули щонайменше 13 580 цивільних осіб, серед яких 716 дітей. Ще 34 115 осіб дістали поранення.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, що 25 липня росіяни вдарили керованою авіабомбою по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова. Унаслідок атаки є постраждалі, щонайменше одна людина загинула.
Крім того, в ніч на 24 липня Одеса зазнала масованої дронової атаки з боку Росії. Увечері рятувальники деблокували з-під завалів житлової багатоповерхівки загиблого чоловіка. Його шукали багато годин, бо сусіди казали, що в одній із квартир могла під час атаки перебувати людина.