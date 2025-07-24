Історичний центр Одеси перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Російські терористи масовано атакували Одесу дронами. У місті спалахнули пожежі.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько опівночі. Моніторингові канали повідомили, що "Шахеди" сунуть на Одещину. Своєю чергою, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов звернулись до населення з проханням пройти в укриття.

Згодом Повітряні сили ЗСУ заявили, що БпЛА в напрямку міста йдуть зі східного та західного напрямків. Вже незабаром в місті почали лунати вибухи, було також чути, як працює ППО.

Відео дня

Пізніше Кіпер повідомив, що попри активну роботу засобів протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, палає багатоповерхівка.

"У місті – низка пожеж. Наразі відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торговельних павільйонів та АЗС. Також є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі уповноважені служби розпочали ліквідацію наслідків російської атаки", – йдеться у повідомленні.

У соцмережах очевидці пишуть, що постраждав Приморський бульвар та один з міських готелів, який є пам'яткою архітектури.

Крім того, Мережею шириться відео пожежі, як стверджується, на ринку "Привоз". На оприлюднених кадрах можна побачити, що ринок зазнав значних руйнувань.

Офіційного підтвердження цієї інформації станом на зараз немає.

Доповнено: Через атаку російських загарбників пошкоджено відомий Приморський бульвар в Одесі, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Він показав кадри наслідків ворожого удару.

Атаки РФ по Одесі

Як писав УНІАН, вночі 22 липня Одеса опинилася під атакою понад 10 російських дронів. Внаслідок влучань у місті виникли пожежі.

Тоді постраждала жінка. Атака завдала значних руйнувань цивільній інфраструктурі. Було пошкоджено житловий 25-поверховий будинок, супермаркет, спортивний зал, адміністративну будівлю.

Також було пошкоджено понад 30 автомобілів, з яких понад 10 повністю знищені вогнем.

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