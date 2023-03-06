Супротивник продовжив невибіркові атаки, зазначили у Єврокомісії.

Російські загарбники у ніч на понеділок, 6 березня, здійснили проти України нову жорстоку атаку - знову запустили іранські дрони-камікадзе Shahed.

РФ систематично та цинічно тероризує український народ, заявив сьогодні спікер Європейської комісії у Брюсселі під час брифінгу, пише "Європейська правда". "Минулої ночі Росія здійснила ще одну жорстоку атаку проти України, використовуючи іранські дрони Shahed. Це продовження невибіркових атак за допомогою дронів та ракет проти цивільного населення, що включає руйнування житлового будинку у Запоріжжі посеред ночі кілька днів тому", - зазначив речник.

Спікер підкреслив, що лише у Запоріжжі жертвами атаки РФ стали 13 мирних жителів, зокрема, дитина. "Ці жахливі дії відображають систематичний і цинічний терор Росії проти України і її народу", - підкреслили в Єврокомісії.

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Війна Росії проти України - що треба знати про нові удари

Вранці 6 березня речник командування Повітряних сил України Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що вночі росіяни запустили по нашій території 15 безпілотників. За його словами, захисники нашої держави знищили 13 ворожих дронів.

Раніше - у ніч на 2 березня, стало відомо, що супротивник знову вдарив по Запоріжжю. За попередніми даними, окупанти атакували місто із зенітно-ракетного комплексу С-300. Було пошкоджено багатоквартирний будинок, люди опинилися під завалами, жертвами ворожої атаки стали 13 осіб.

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