Запускатись дрони можуть з різних точок - Білорусі та Росії.

Дрони-камікадзе іранського виробництва, які все частіше почали використовувати російські окупанти, можуть пролітати дистанцію до тисячі кілометрів.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що росіяни зараз частіше використовують для атаки саме дрони-камікадзе іранського виробництва, тому що вони економлять дороговартісни ракети, яких стає дедалі менше.

Відео дня

"Високоточна зброя коштує мільйони доларів, деякі зразки - 13 млн доларів за ракету. Тому вони використовують і надалі будуть застосовувати дрони -"шахіди", - пояснив він.

За словами Ігната, щоразу українські воїни збивають ці дрони більш успішно. Частіше за все дрони знищуються зенітно-ракетними військами.

Також речник ЗСУ зазначив, що зараз українці в центральних та західних частинах України налякані безпілотниками більше, тому що звикли до відносної тиші. Проте на сьогодні потерпають більше за всіх прифронтові міста.

"Так, вони можуть залітати. За заявленими характеристиками - це 2,5 тис. кілометрів, але це перебільшена цифра. Проте до тисячі кілометрів вони можуть летіти і запускатись з різних точок - з Білорусі, Росії. До цього також потрібно готуватись. Поки що це південь", - розповів представник ЗСУ.

"Не варто надто демонізувати цю ситуацію, тому що окрім цих БпЛА у Росії є значно потужніша зброя", - додав він.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні Росії: що відомо

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Через це 23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом російські окупанти майже щодня атакують Одеську і Миколаївську області дронами-камікадзе.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня вночі на півдні України знищено 9 безпілотників-камікадзе іранського виробництва.

Минулої ночі, 5 жовтня, окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе. Збройні сили України знищили 6 безпілотників. У Білій Церкві на Київщині внаслідок влучання безпілотника постраждала одна людина.

Вас також можуть зацікавити новини: