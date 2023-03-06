Коментар з цього приводу дав речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Українські військові "тримають удар" у захисті українського неба від ворожих атак: за добу ЗСУ показали майже 100-ий результат та знищили 13 російських дронів. Раніше в Генштабі розкрили інформацію щодо підступних маневрів армії РФ одразу на двох ділянках фронту.

Всього ворожа армія в ніч на понеділок, 6 березня, запустила по Україні 15 БПЛА, уточнив речник командування Повітряних сил України заявив в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

"Дрони було запущено з північного напрямку. Росіяни випустили 15 БПЛА, 13 з них знищено протиповітряною обороною. Маємо такий непоганий результат", - зазначив він.

Також Ігнат уточнив, що йдеться про дрони іранського виробництва Shahed-131/136.

Армія РФ запустила дрони по Дніпропетровщині та завдала нових авіаударів

Нагадаємо, що в ніч на 6 березня сили ЗСУ відзначилися вдалим результатом у знищенні ворожих БПЛА в Дніпропетровській області. Там бійці Південного командування "Схід" ліквідували 4 російських дрони - це 100% результат.

Також за даними Генштабу, станом на ранок ворог завдав 4 ракетних та 27 авіаударів по території України. Також окупанти реалізували понад 70 обстрілів українських мирних населених пунктів з РСЗВ.

Однак ЗСУ також не залишили позиції ворожої армії без уваги: за добу військові нанесли 12 авіаударів по районах сил окупантів. Також ЗСУ "відмінусували" ще 650 ворожих солдатів.

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