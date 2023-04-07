Літаки супротивника можуть запускати бомби далеко від зони бойових дій, зазначила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони півдня.

Російські загарбники намагаються авіаційними бомбами атакувати українські сільськогосподарські угіддя й різні об’єкти.

Авіабомби - це передусім небезпека для районів, які знаходяться недалеко від фронту, розповіла керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода". "Вони (загарбники - Ред.) в умовах вимушеного продовження бойових дій продовжують атакувати саме такими снарядами", - сказала вона.

Очільниця Об’єднаного координаційного прес-центу також назвала особливість авіабомб. Гуменюк підкреслила, що ворожі літаки можуть запускати їх далеко від зони бойових дій і не потрапляють у зону дії українських сил Протиповітряної оборони. Вона підкреслила, що самі авіабомби "сягають кількох десятків кілометрів".

Відео дня

"Вони (росіяни - Ред.) намагаються таким чином атакувати енергетику, критичну інфраструктуру, промисловість, сільськогосподарські угіддя", - додала Гуменюк.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

Супротивники раніше активно били по українській землі ракетами й дронами. Станом на 7 квітня на нашій землі вже ліквідували 911 ворожих крилатих ракет та 2291 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Варто зазначити, що за минулу добу російські окупанти завдали по українській землі 5 ракетних та 18 авіаційних ударів. Крім того, ворог здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: